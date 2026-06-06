Malatya'da Kadın Servis Şoförü Takdir Topluyor - Son Dakika
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Malatya'da Kadın Servis Şoförü Takdir Topluyor

Malatya\'da Kadın Servis Şoförü Takdir Topluyor
06.06.2026 09:34
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Aysel Ceylan, öğrenci servis şoförlüğünde gösterdiği başarıyla velilerin ve öğrencilerin sevgisini kazandı.

Malatya'da eşine destek olmak amacıyla direksiyon başına geçen Aysel Ceylan, öğrenci servis şoförlüğündeki başarısıyla hem velilerin hem de öğrencilerin takdirini kazanıyor.

Malatya'da yaşayan ve 25 yıldır taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Bülent Ceylan, işlerinin büyümesiyle birlikte ikinci bir araç satın aldı. Artan iş yükü nedeniyle eşi Aysel Ceylan da direksiyon başına geçerek servis taşımacılığı yapmaya başladı.

"Öğrencilerimin sevgisi beni motive ediyor"

Yaklaşık iki yıldır servis şoförlüğü yapan Aysel Ceylan, son bir yıldır ise aktif olarak öğrenci taşımacılığı gerçekleştiriyor. Kısa sürede öğrenciler ve veliler tarafından sevilen bir isim haline gelen Ceylan, mesleğini severek yaptığını belirterek öğrencilerle kurduğu bağın kendisini motive ettiğini ifade etti. Velilerden ve öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldığını aktaran Ceylan, "Öğrencilerimi çok seviyorum, onlar da beni seviyor. Okul çıkışlarında öğrencilerimin şoförümüz kadınmış ne kadar şanslısınız şeklindeki sözleri beni çok mutlu ediyor. Bu işi yapabildiğimi görmek bana gurur veriyor" dedi.

"İşin cinsiyeti olmamalı"

Kadınların her alanda başarılı olabileceğini kaydeden Ceylan, işlerin kadın ya da erkek işi olarak ayrılmaması gerektiğini belirterek, "Eşim bana her zaman güvendi. Bu güven bana güç verdi. Köyde de eşime destek oluyor, traktör kullanıyorum. Trafikte ve günlük yaşamda çok güzel tepkiler alıyorum. Yolda beni gören kadınların alkışlaması beni mutlu ediyor. Tüm kadınların istedikleri işi başarabileceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Veliler eşimden daha memnun"

Eşinin kendisine büyük destek verdiğini belirten Bülent Ceylan ise ilk zamanlarda bazı önyargılarla karşılaştıklarını ancak zamanla bu durumun değiştiğini ifade etti. İşlerin büyümesiyle ikinci aracı aldıklarını belirten Bülent Ceylan, "Eşim bana destek olmak amacıyla direksiyon başına geçti. İlk başlarda bazı insanların önyargıları vardı ancak zamanla herkes alıştı. Şu an velilerimiz ve okul yöneticilerimiz eşimden oldukça memnun. Birbirimize destek olarak çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Kadın Servis Şoförü Takdir Topluyor - Son Dakika

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