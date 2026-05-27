Malatya\'da vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti

Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın eden vatandaşlar, kılınan bayram namazının ardından bayramlaşmanın sevincini yaşadı.

Kurban Bayramı coşkusu Malatya'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilerde yaşandı. Bayram namazının saat 05.40'ta kılındığı kentte vatandaşlar camileri doldurdu. Kernek Karagözlüler Cami'nde eda edilen bayram namazına Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de katıldı. Protokol üyeleri namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. - MALATYA