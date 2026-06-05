Malatya Yeşilyurt'ta Bir Medresede Yangın Çıktı, Maddi Hasar Oluştu

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir medresenin yemekhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İçeride bulunan yaklaşık 50 öğrenci ve görevlinin tahliye edildiği yangında maddi hasar oluştu.

Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi Önal Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Din Hizmetleri Vakfı'na bağlı Karslı Hoca Medresesi'nin yemekhane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine içeride bulunan yaklaşık 50 öğrenci ve görevli tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Zamanında yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer katlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangında maddi hasar meydana geldi.