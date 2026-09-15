Malatya'da MESOB heyeti Ahilik Haftası'nda Vali Yavuz'u ziyaret etti - Son Dakika
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Malatya'da MESOB heyeti Ahilik Haftası'nda Vali Yavuz'u ziyaret etti

Malatya\'da MESOB heyeti Ahilik Haftası\'nda Vali Yavuz\'u ziyaret etti
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Ahilik Kültürü Haftası kapsamında MESOB Başkanı Şevket Keskin ve esnaf temsilcileri, Malatya Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Ziyarette 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen çalışmalar ve esnafın sorunları ele alındı.

Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları kapsamında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve beraberindeki esnaf temsilcilerinden oluşan heyet, Malatya Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, MESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Keskin'in yanı sıra Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ile esnaf odası başkanları hazır bulundu. Ziyarette, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen çalışmalar ile esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunlara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

"Ahilik kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz"

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan MESOB Başkanı Şevket Keskin, Ahilik geleneğinin önemine dikkat çekerek, "Ahilik Haftası münasebetiyle teşkilatımızla birlikte Malatya Valimiz Seddar Yavuz'u makamında ziyaret ettik. Kardeşlik, doğruluk ve dayanışma temelinde yükselen Ahilik kültürünü esnafımızla omuz omuza yaşatmaya devam edeceğiz. Valimize kabulleri ve esnafımıza gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da MESOB heyeti Ahilik Haftası'nda Vali Yavuz'u ziyaret etti - Son Dakika

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