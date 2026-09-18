Malatya\'da minibüs ve taksilerin merkez durak ve yolcu alanları UKOME ile ele alındı

Malatya'da şehir içi minibüs ve taksilerin merkez durakları ile yolcu indirme-bindirme alanlarının düzenlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME Alt Komisyonu üyeleri ile Şoförler Odası ve Minibüsçüler Odası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, şehir içi minibüs ve taksi esnafının merkez durakları ile yolcu indirme-bindirme alanlarına ilişkin ihtiyaçlar değerlendirildi. Malatya Minibüs ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, çalışmalarda esnafın ihtiyaçları ile vatandaşların taleplerinin dikkate alındığını belirterek, yolcuların daha güvenli, konforlu ve düzenli şekilde taşınması için katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

İnce, çalışmaların gerçekleştirilmesindeki desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e esnaflar adına teşekkür etti.