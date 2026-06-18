Malatya\'da Tekerlekten Kertenkele Çıktı

Malatya'da bakım için sanayiye getirilen bir otomobilin balata değişimi sırasında sökülen tekerleğin içinden çıkan kertenkele, oto ustalarını şaşkına çevirdi.

Olay, Yeşilyurt ilçesindeki Çavuşoğlu Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto bakım servisinde yaşandı. Bakım için getirilen otomobilin disk ve balatalarını kontrol etmek amacıyla tekerleği söken ustalar, tekerin iç kısmında bir kertenkeleyle karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sürüngen birkaç saniye içerisinde gözden kayboldu.

İşletme sahibi Oğuzhan Gümüş, müşterinin aracını periyodik bakım için servise getirdiğini, disk ve balata kontrolü amacıyla tekeri söktüklerinde içeriden bir kertenkele çıktığını söyledi. O an cep telefonuyla kayıt almaya başladıklarını kertenkelenin ise birkaç saniye içinde atlayarak gözden kaybolduğunu ifade eden Gümüş, "15 yıldır bu sektörün içerisindeyim ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum" dedi.

İnternette yaptıkları araştırmada gördükleri sürüngenin zehirli olabileceğine ilişkin bilgilere ulaştıklarını ifade eden Gümüş, deprem sonrası Malatya'da sürüngenlerle daha sık karşılaşılmaya başlandığını söyledi.

Kertenkelenin uzun süre kullanılmayan aracın içine yerleşmiş olabileceğini değerlendiren Gümüş, "Araç sahibinin ifadesine göre otomobil yaklaşık iki ila iki buçuk haftadır kullanılmıyordu. Büyük ihtimalle bu süre içerisinde aracın içerisinde yuva yaptı. Çalışan bir mekanizmanın içerisinde uzun süre kalabileceğini düşünmüyorum. Evlerde sürüngenlerle karşılaşıyorduk ama ilk kez iş yerimizde böyle bir olay yaşadık" diye konuştu. - MALATYA