Malatya'da ticari alanların geleceği masaya yatırıldı

Malatya'da ticari alanların mevcut durumu, Altay Kışlası'ndaki iş yerlerinin son durumu ve Küçük Sanayi Sitesi'nden taşınma süreci Valilik koordinasyonunda AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın da katıldığı toplantıda ele alındı. Milletvekili Ölmeztoprak, ayrıca taziye ziyareti gerçekleştirdi ve bir düğün merasimine iştirak etti.

Malatya'da ticari hayatı yakından ilgilendiren konular, Malatya Valisi Seddar Yavuz'un koordinasyonunda düzenlenen geniş katılımlı toplantıda ele alındı.

Toplantıya; AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın yanı sıra milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Ticari hayatın düzenlenmesi ele alındı

Toplantıda, Altay Kışlası'nda yapımı tamamlanan ve teslim edilen iş yerlerinin mevcut durumu, Küçük Sanayi Sitesi'nden taşınma sürecini henüz tamamlamayan işletmelerin durumu ile çarşı ve diğer ticari alanlarda faaliyetlerin hızlandırılmasına yönelik çalışmalar görüşüldü.

Esnafın yeni iş yerlerine geçiş sürecinin daha sağlıklı ilerlemesi, ticari alanlarda faaliyetlerin hız kazanması ve şehir ekonomisinin daha düzenli bir yapıya kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi, sürecin koordineli şekilde ilerletilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'nın ticari yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, esnafın sürece uyumunun önemine dikkat çekti.

Taziye ziyareti

Milletvekili Ölmeztoprak, toplantının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun vefat eden annesi Hatice Suzan (Müzeyyen) Fendoğlu taziye ziyaretinde bulundu. Ölmeztoprak, burada Fendoğlu ailesine başsağlığı dileklerini ileterek merhumeye rahmet, yakınlarına sabır temennisinde bulundu.

Düğün merasimine katılım

Malatya'nın tek kadın fırın ustası Handan Baydoğan'ın kızı Aycan ile Metehan'ın düğün merasimine katılan Milletvekili Ölmeztoprak, genç çiftin nikah sevincine şahitlik etti. Ölmeztoprak, Baydoğan ve Mutlu ailelerinin mutluluğunu paylaştı ve evlenen çifte bir ömür boyu mutluluk diledi. Düğün merasiminde vatandaşlarla yakından ilgilenen Ölmeztoprak, Malatya'da sosyal dayanışma ve birlik duygusunun güçlenmesinin önemine dikkat çekti. - MALATYA

