Malatya'da TOKİ İnşaat İşçilerine Ait Kontenyerlerde Yangın - Son Dakika
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Malatya'da TOKİ İnşaat İşçilerine Ait Kontenyerlerde Yangın

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TOKİ inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 5 konteyner zarar gördü, 4 işçi yaralandı. Yangın nedeniyle olayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.01.2025 20:39  Güncelleme: 04:01
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(MALATYA)- Malatya'nın Battalgazi ilçesi, Göztepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. 5 konteyner zarar gördü, 4 işçi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Göztepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. 29 Ocak 2025 günü saat 11.00 sıralarında çıkan yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklanan yangın sonucu 5 konteyner zararı görüldü. İnşaat işçileri dumandan etkilendi. 4 işçinin hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, yangın nedeniyle şantiyede maddi hasar meydana geldiği ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı da kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da TOKİ İnşaat İşçilerine Ait Kontenyerlerde Yangın - Son Dakika

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