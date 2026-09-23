Malatya'daki yöresel fuarda gıda denetimi: Yüzlerce kilo ürüne imha edilmek üzere el konuldu - Son Dakika
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Malatya'daki yöresel fuarda gıda denetimi: Yüzlerce kilo ürüne imha edilmek üzere el konuldu

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Malatya\'daki yöresel fuarda gıda denetimi: Yüzlerce kilo ürüne imha edilmek üzere el konuldu
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Malatya'daki yöresel ürünler fuarında yapılan gıda denetiminde, 380 kilogram ürün imhaya gönderilirken; yüzlerce litre şüpheli ürünün satışı durduruldu.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'daki yöresel ürünler fuarında yapılan gıda denetiminde, 380 kilogram ürün imhaya gönderilirken; yüzlerce litre şüpheli ürünün satışı durduruldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi otoparkında kurulan yöresel ürünler fuarında geniş kapsamlı gıda denetimi gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan kontrollerde, saklama ve satış koşulları uygun olmayan çok sayıda ürün tespit edildi.

DANA SUCUK ADIYLA PİLİÇ SUCUK SATILMIŞ

Denetimlerde, "dana sucuk" ibaresiyle satışa sunulan 230 kilogram ısıl işlem görmüş piliç sucuk ile yaklaşık 150 kilogram eritme peynirine el konuldu. El konulan toplam 380 kilogram ürün imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.

ZEYTİNTAĞI YERİNE YAĞ KARIŞIMI

Ekipler, zeytinyağı adıyla satışa sunulan ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek şekilde paketlendiği belirlenen yaklaşık 600 litre karışım yağın satışını durdurdu. Nerede üretildiği belirlenemeyen ve üzerinde etiket bulunmayan 285 kilogram salça ile nar ekşisi, kızılcık özü ve yaban mersini adı altında satılan toplam 86 litre şüpheli sos da yediemine alındı.

Ürünleri satışa sunan işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanması amacıyla işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA
MalatyaYerelSon Dakika

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