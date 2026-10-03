Malatya Ticaret Borsası seçimini tek listeyle Ramazan Özcan üçüncü kez kazandı - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası seçimini tek listeyle Ramazan Özcan üçüncü kez kazandı

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Malatya Ticaret Borsası seçimini tek listeyle Ramazan Özcan üçüncü kez kazandı
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Malatya Ticaret Borsası'nda tek listeyle yapılan seçimde Ramazan Özcan üçüncü kez göreve getirildi. Yaklaşık 600 üyenin sandık başına gittiği seçimin ardından Özcan, deprem sonrası normalleşmenin hızlandığını ve yeni dönemde tarım ile hayvancılığa ağırlık vereceklerini söyledi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, tek listeyle gidilen seçimde üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Malatya Ticaret Borsası'nın hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerde 7 meslek grubunda sandıklar kuruldu. Yaklaşık bin aktif ve pasif üyesi bulunan borsada, seçme ve seçilme yeterliliğine sahip yaklaşık 600 üye sandık başına gitti. Tek listeyle gerçekleştirilen seçim sonucunda mevcut Başkan Ramazan Özcan, güven tazeleyerek üçüncü dönem için yeniden başkanlığa getirildi.

Seçim sürecinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ramazan Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalarda seçim takviminin 1 Ekim itibarıyla başladığını hatırlatarak, Malatya Ticaret Borsası'nda da seçim sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

"Tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalara ağırlık vereceğiz"

Malatya'nın bölgenin ve ülkenin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Özcan, yeni dönem hedeflerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz iki dönemde Malatya'ya Ticaret Borsası yönetimi olarak önemli hizmetler vermeye çalıştık. Bu dönem de 4 yıl boyunca Malatya'ya gerek tarımda gerekse hayvancılıkta hizmet etmek için arkadaşlarımızla beraber yoğun bir şekilde gayret edeceğiz. Hayvancılık Malatya açısından giderek daha kritik ve önemli bir hale geliyor. Önümüzdeki süreçte bu alanda daha etkin ve güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız" dedi.

"Depremlerin ardından normal hayata dönüş hızlandı"

6 Şubat depremlerinin ardından kentte normalleşme adımlarının hız kazandığını kaydeden Özcan, Borsa olarak kentin imarı ve ekonomik sorunlarının çözümü noktasında üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. Önümüzdeki günlerde meclis ve yönetim kurulu seçimlerinin de tamamlanacağını belirten Özcan, yeni dönemde kentin tarım ve hayvancılıktaki ihtiyaçlarını belirleyerek lobi faaliyetlerine ve saha çalışmalarına odaklanacaklarını söyledi. Seçimlerde kendisine ve ekibine gösterilen teveccühten dolayı üyelere teşekkür eden Özcan, "Üyelerimiz bize iki dönem güvendi, bir dönem daha bu güveni tazeleyerek yolumuza devam edeceğiz. Alınan kararların ve seçim sonuçlarının memleketimize ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu

Kaynak: İHA
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