Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya eski Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar döneminde "arsaların sahte encümen kararlarıyla üçüncü kişilere devredildiği" iddiasıyla açılan davada mahkeme, 13 sanıktan 8'ine hapis cezası verirken, 5 sanığın da beraatine hükmetti.

Eski Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar döneminde "belediyeye ait taşınmazların sahte belgeler düzenlenerek üçüncü kişilere devredilmesi ve kamu zararına yol açılması" iddialarıyla açılan davanın duruşması Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 13 sanık yargılandığı davada, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ile avukatları, duruşmada esas hakkındaki son savunmalarını yaptı.

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, yaptığı değerlendirmenin ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, davanın sanıklarından belediye çalışanı Türker Selçuk'u 13 yıl 4 ay hapis ve adli para cezasına çarptırdı. Davada yargılanan diğer sanıklardan Miraç Aban ve Hüseyin Şahin'e ayrı ayrı 7 yıl 9 ay, Ahmet Yasir Cıcık'a 4 yıl 3 ay, Mustafa Karadaş'a 4 yıl 2 ay, Mehmet Gürcü'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, Mete Onur Aydın ve Tolgahan Aban hakkında da ayrı ayrı 7 yıl 19 ay olarak aktarılan hapis cezalarına hükmetti.

Böylece 13 sanığın yargılandığı davada 8 sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş oldu.

Mahkeme heyeti, belediyenin arsa ihalelerine katılarak taşınmaz satın aldıkları belirtilen Hüseyin Bali, Abdulkadir Barlak, Ramazan Dönmez, Abdulvahap Arslan ve Yılmaz Karaca hakkında ise beraat kararı verdi.