Malatya Yeşilyurt'ta TOKİ hak sahipleri konutların teslimini bekliyor - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt'ta TOKİ hak sahipleri konutların teslimini bekliyor

Malatya Yeşilyurt\'ta TOKİ hak sahipleri konutların teslimini bekliyor
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde rezerv alan konutlarının teslim edilmediğini belirten hak sahipleri, kira desteğinin de kesilmesiyle mağduriyetlerinin arttığını söyledi. Mahallede bir araya gelen vatandaşlar, kış gelmeden evlerine kavuşmak istediklerini dile getirdi.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde rezerv alan konutlarının teslim edilmediğini belirten hak sahipleri, kira desteğinin de kesilmesiyle mağduriyetlerinin arttığını söyledi. Mahallede bir araya gelen vatandaşlar, kış gelmeden evlerine kavuşmak istediklerini dile getirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde rezerv alan kapsamında yapımı süren TOKİ konutlarının hak sahipleri, teslim sürecinde yaşandığını öne sürdükleri gecikmeye tepki gösterdi. Mahallede toplanan vatandaşlar, kendilerine ağustos ayında teslim edileceği belirtilen konutlara halen yerleşemediklerini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin ağustos ayını işaret ettiğini savunan hak sahipleri, aradan geçen sürede teslim tarihine ilişkin net bilgi alamadıklarını söyledi. Süreçle ilgili muhatap bulamadıklarını belirten vatandaşlar, belirsizliğin giderilmesini istedi.

Hak sahiplerinin bir kısmı konteyner kentlerde yaşamını sürdürürken, bir kısmı ise kirada oturuyor. Kira desteğinin de kesildiğini ifade eden vatandaşlar, konutların teslim edilmemesinin barınma sorunlarının yanı sıra ekonomik yüklerini de artırdığını dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a deprem bölgesine gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür eden hak sahipleri, yüklenici firmanın çalışmaları yavaş yürüttüğünü öne sürdü. Konutların büyük bölümünün tamamlandığını ancak ince işçiliklerin bitirilmediğini belirten vatandaşlar, şantiyede yeterli çalışma yapılmadığını ve işçilerin çalışmadığını iddia etti.

Diğer depremzedeler gibi kalıcı konutlarına yerleşmek istediklerini vurgulayan hak sahipleri, eksik işlerin hızla tamamlanması ve kesin teslim tarihinin açıklanması çağrısında bulundu. Vatandaşlar, kış gelmeden evlerine kavuşabilmek için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya Yeşilyurt'ta TOKİ hak sahipleri konutların teslimini bekliyor - Son Dakika

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