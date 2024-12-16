Malatya'yı Beyaza Bürüyen Kar Yağışı

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Malatya'da kar yağışı

MALATYA - Malatya'da bir süre önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar kenti beyaza bürüdü.

Malatya'da kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde öğleye doğru başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle araç sürücüleri güçlük yaşarken, belediye ekipleri de kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kaldırım çalışmasına başladı.

Kırsal bölgeleri de etkisi altına alan kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.