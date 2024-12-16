Malatya'da kar yağışı
MALATYA - Malatya'da bir süre önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar kenti beyaza bürüdü.
Malatya'da kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde öğleye doğru başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle araç sürücüleri güçlük yaşarken, belediye ekipleri de kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kaldırım çalışmasına başladı.
Kırsal bölgeleri de etkisi altına alan kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
Son Dakika › Yerel › Malatya'yı Beyaza Bürüyen Kar Yağışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?