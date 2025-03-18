Malazgirt\'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nin Yıldönümü

Muş'un Malazgirt ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda devam etti. Malazgirt Süphan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler için yapılan dualarla devam eden program, günün anlam ve önemini değinen konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Programın sonunda öğrenciler, programı izlemeye gelen konuklar tarafından ayakta alkışlandı.

Programda, ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - MUŞ