Malazgirt'te "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

Türkiye'deki tüm okullarda olduğu gibi Muş'un Malazgirt ilçesinde de "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulunda yapılan deprem tatbikatına Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin her okulunda aynı anda saat 11.30'da siren sesi ile başlayan deprem tatbikatı sırasında Malazgirtli öğrenciler ilk olarak çök-kapan tekniği uyguladı. Daha sonra öğretmenlerin komutları ile öğrenciler sırayla yangın merdivenlerinden inerek okulun bahçesinde uygulanan güvenli alana geçtiler.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, öğrencileri güvenli alanda karşılayarak, tüm Türkiye'de yapılan tatbikatın önemine değindi.

Öğrenciler son olarak öğretmenlerinin komutları ile tekrar güvenli şekilde sınıflarına geçti. - MUŞ