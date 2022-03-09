Malazgirt'te 'Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika
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Malazgirt'te 'Kadınlar Günü' etkinliği

09.03.2022 00:57
Malazgirt'te 'Kadınlar Günü' etkinliği

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü kutladı.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü kutladı.

İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer başkanlığında Belediye Başkanı Cengiz Altın ve ilçe protokolünün katılımı ile 'Kadına Şiddete Hayır' toplantısı düzenlendi. Daha sonra Kaymakam Demirer, makamında çalışan kadın personelleri tek tek ziyaret ederek onlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

Demirer, daha sonra Belediye Başkan Cengiz Altın ile aile destek merkezini ziyaret etti. Usta öğretici ve kursiyerlerin gününü kutlayan Demirer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini, isteklerini ifade ettikleri birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını belirtti. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malazgirt'te 'Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika


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