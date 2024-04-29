Muş'un Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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Muş'un Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı

Muş\'un Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi yapıldı. Seçim sonucunda, birlik encümenliğine il genel meclis üyelerinden Sait Yıldırım ve Yakup Yalçınkaya ile muhtarlardan Cemil Yıldız ve Esat Yalçınkaya seçildi. Kaymakam Göksu Bayram, seçim sonuçlarının Malazgirt halkına hayırlı olmasını dileyerek, seçilen üyelere yeni görevlerinde başarılar temennisinde bulundu.

29.04.2024 17:42
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 'Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Encümen Seçimi' yapıldı.

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan seçim; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dilek ve temennilerin ardından Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Şahin, 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri ve 2024 yılı için planlanan yatırımları aktardı. Seçim sonucunda, birlik encümenliğine il genel meclis üyelerinden Sait Yıldırım ve Yakup Yalçınkaya ile muhtarlardan Cemil Yıldız ve Esat Yalçınkaya seçildi.

Kaymakam Göksu Bayram, seçim sonuçlarının Malazgirt halkına hayırlı olmasını dileyerek, seçilen üyelere yeni görevlerinde başarılar temennisinde bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muş'un Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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