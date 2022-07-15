Malazgirt'te şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika
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Malazgirt'te şehit mezarları ziyaret edildi

15.07.2022 13:21
Malazgirt'te şehit mezarları ziyaret edildi

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarları ziyaret edildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarları ziyaret edildi.

İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ilk olarak 1992 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Gıyas Büyükdağ'ın mezarını ziyaret etti. Şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, 2009 yılında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Yusuf Ulaş'ın kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı. - MUŞ

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kaynak: İHA

Malazgirt, Muş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malazgirt'te şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika

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