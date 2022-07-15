İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın , Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ilk olarak 1992 yılında PKK 'lı teröristler tarafından şehit edilen Gıyas Büyükdağ'ın mezarını ziyaret etti. Şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, 2009 yılında Siirt 'in Eruh ilçesi kırsalında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Yusuf Ulaş'ın kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Malazgirt, Muş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Malazgirt'te şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika

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