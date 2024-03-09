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Malezyalı dağcılar Nuh'un Gemisinin izi olduğu iddia edilen bölgeyi ziyaret etti

AĞRI - Malezya'dan Ağrı'ya gelen bir grup dağcı turist, birçok araştırmaya konu olan Nuh'un Gemisi'nin izi olduğu iddia edilen bölgeyi ziyaret etti.

Yeniden tırmanışa açıldıktan sonra birçok ülkeden yaz ve kış aralıksız dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı'na tırmanmak için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen Malezyalı Dağcılar, tırmanış öncesi birçok araştırmaya konu olan Nuh'un Gemisi'nin izi olduğu iddia edilen bölgeyi ziyaret etti. Kuran-ı Kerim'de bölgeden bahsedildiğini söyleyen turistler bölgeyi canlı görme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını belirtti.

Dağcı arkadaşları ve tırmanış rehberi eşliğinde bölgeyi ziyaret eden turistlerden Şahrul, " Nuh'un büyük bir gemi yaptığını biliyoruz ve ve gemi bu bölgedeydi. Burayı gelip kendi gözlerimizle görmek istedik. Kuran-Kerim'de de tahtalardan büyük bir gemi yapıldığı yazıyor" dedi.