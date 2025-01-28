Mali Müşavirlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri - Son Dakika
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Mali Müşavirlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Mali Müşavirlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Kayseri Mali Müşavirler Odası Başkanı Yedikaya, meslekteki zorlukları ve çözüm yollarını açıkladı.

28.01.2025 16:21
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Mali müşavirlerin son yıllarda yaşadığı sorunların mesleği sürdürülemez hale getirdiğini ifade eden Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya çözüm önerilerini açıkladı.

Başkan Ali Yedikaya; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemlerinde halihazırda yer alan bilgilerin meslektaşlardan yeniden talep edilmesinin, gereksiz bir iş yükü oluşturduğunu belirterek; "Analitik tabloların hazırlanması gibi zaman alıcı süreçler, zaten yoğun olan meslektaşlarımızın işlerini daha da zorlaştırıyor. Bu süreçlerin, dijitalleşmenin gerekliliklerine uygun olarak sadeleştirilmesi gerekiyor" dedi. Ali Yedikaya; Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğlerin ve değişen oranların meslektaşların üzerindeki stresi artırdığına dikkat çektiği açıklamasında; "Yeni sistemlere ve oranlara adapte olmaya çalışırken, bir yandan da mükelleflerimizi bilgilendirmek zorundayız. Bu, yoğun bir mesai gerektiriyor. Ancak, incelemelerde mükerrer bilgiler istenmesi ve süreçlerin karmaşıklaştırılması, meslektaşlarımızın tükenmişlik yaşamasına neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde bir meslektaşımız, iş yoğunluğunun ve stresin etkisine daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti. Bu üzücü olay, mesleğimizin içinde bulunduğu durumun en acı göstergelerinden biri. Artık bu sorunların görmezden gelinmemesi gerekiyor. GİB sistemlerindeki verilerin yeniden talep edilmesi sona erdirilmeli. Bu bilgiler zaten sistemde mevcut. Analitik tablolar için ortak standartlar oluşturulmalı ve dijital araçlarla bu süreç kolaylaştırılmalı. İncelemelerin prosedüre dayalı değil, verimli ve sonuç odaklı bir şekilde yapılması sağlanmalı" dedi. Başkan Yedikaya son olarak yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi;

"Biz mali müşavirler, iş dünyasının sürdürülebilirliği için vazgeçilmez bir role sahibiz. Ancak bu sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için üzerimizdeki yüklerin hafifletilmesi şart. Meslektaşlarımızın maruz kaldığı tükenmişlik yalnızca bireysel bir sorun değil, aynı zamanda ülke ekonomisinin de öncelikli konularından biri olmalıdır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, kayseri, Finans, Yerel, Son Dakika

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