İzmit Belediyesi tarafından Malta Mahallesi'nde yapımı devam eden Malta Sosyal Tesisinde çalışmalar devam ediyor. İnşaat çalışmalarının tamamlandığı Malta Sosyal Tesisi alanında çevre düzenleme işleri de kısa sürede tamamlanacak. Çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, rulo çim serim işlemini gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Malta Sosyal Tesisi alanı yemyeşil görünüme kavuşacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Malta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Malta Sosyal Tesisinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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