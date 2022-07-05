Malta Sosyal Tesisinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Malta Sosyal Tesisinde çalışmalar sürüyor

05.07.2022 09:28
Malta Sosyal Tesisinde çalışmalar sürüyor

Malta Mahallesi'nde İzmit Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Malta Sosyal Tesisinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Malta Mahallesi'nde İzmit Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Malta Sosyal Tesisinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İzmit Belediyesi tarafından Malta Mahallesi'nde yapımı devam eden Malta Sosyal Tesisinde çalışmalar devam ediyor. İnşaat çalışmalarının tamamlandığı Malta Sosyal Tesisi alanında çevre düzenleme işleri de kısa sürede tamamlanacak. Çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, rulo çim serim işlemini gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Malta Sosyal Tesisi alanı yemyeşil görünüme kavuşacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Malta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malta Sosyal Tesisinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malta Sosyal Tesisinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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