Maltepe Belediyesi, Maltepeli Komşularımızla Buluşuyoruz etkinliği düzenliyor

Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşları, "Maltepeli Komşularımızla Buluşuyoruz" etkinliğiyle bir araya getiriyor. Sohbet, müzik ve ikramlar eşliğinde düzenlenen buluşmaların ilkine, İdealtepe, Başıbüyük, Altıntepe, Küçükyalı ve Çınar Mahallesi'nden vatandaşlar katıldı.
Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde organize ettiği buluşmaya katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Belediyesi'nin sosyal tesislerinde vatandaşların sosyal hayattan uzaklaşmasını önlemek için yıl sonuna kadar çayın sadece 1 TL'den satışa sunulmaya devam edeceğini söyledi.
"MALTEPE'DE KARDEŞLİK TOHUMLARI YEŞERECEK"
Kılıç, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilmesinden sonra on yıl boyunca Maltepe'nin bir evladı, hizmetkarı olarak yedi yirmi dört, gece gündüz demeden Maltepeliye hizmet etmek için çalıştığını söyledi. Her hizmetin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu olduğunu da sözlerine ekleyen Kılıç, "31 Mart günü sandığa gideceğiz. Bu bayrağı, bu onurlu görevi Maltepe'de sizlerin tercih ettiği, desteklediği bir arkadaşa, adaya, başımız dik şekilde devredeceğiz. Tabii bu arkadaşın kim olduğunu siz belirleyeceksiniz. 31 Mart'a kadar 10 yıldır elimde tuttuğum Maltepe'nin anahtarını, on yıldır ektiğimiz barış, kardeşlik, sevgi, komşuluk tohumlarını yeşertecek arkadaşımıza teslim edeceğiz çünkü Maltepe küçük bir Türkiye fotoğrafıdır" diye konuştu.
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