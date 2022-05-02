Maltepe'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Maltepe Etkinlik Alanında kutlandı.

DİSK, TMMOB ve TDB üyeleri Maltepe'deki bir otelin önünde, KESK ve TTB üyeleri ise İdealtepe Köprüsü'nde bir araya gelip etkinlik alanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB üyeleri başta olmak üzere çeşitli siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar, alana gelmeye başladı. Çok sayıda polisin görev aldığı ve tedbir amaçlı havadan helikopterle de denetimlerin yapıldığı etkinlik alanı, güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Üst ve çanta aramasından geçen katılımcılar, 6 ayrı güvenlik noktasından geniş güvenlik önlemleri altında etkinlik alanına girdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bazı HDP ve CHP milletvekilleri de etkinlik alanında hazır bulundu.

Ardından müzik grupları sahne aldı. Katılımcılar halay çekti. - İSTANBUL