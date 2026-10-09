Maltepe'de çöken binanın betonunda deniz kabuğu görüldü, 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Maltepe'de çöken binanın betonunda deniz kabuğu görüldü, 5 kişi hayatını kaybetti

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Maltepe\'de çöken binanın betonunda deniz kabuğu görüldü, 5 kişi hayatını kaybetti
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Maltepe Cevizli Mahallesi'nde dün sabah 7 katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Enkaz kaldırma çalışmalarında alınan beton örneklerinde deniz kabuğu görülmesi, yapı malzemesine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi.

Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın çökmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, binadan alınan beton örneklerinin arasında deniz kabuğu görüldü. Görüntüler, binanın yapı malzemelerinin niteliğine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi.

Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'nde dün sabah saat 05.40 sıralarında 7 katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılmasının ardından ekipler bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, çöken binanın molozlarından beton örnekleri almaya başladı. Örneklerin alındığı sırada beton parçalarının arasında deniz kabuğu bulunduğu görüldü. Ortaya çıkan görüntüler, binanın yapımında kullanılan malzemelerin niteliğine ilişkin dikkat çekti.

Binadan alınan örneklerin incelenmesiyle birlikte çöküşün nedenine ve yapının dayanımına ilişkin teknik değerlendirmelerin netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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