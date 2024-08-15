Maltepe'de Esnaf 25 Ton Karpuz Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Maltepe'de Esnaf 25 Ton Karpuz Dağıttı

Maltepe\'de Esnaf 25 Ton Karpuz Dağıttı

Maltepe'de bir esnaf, hayır için vatandaşlara 25 ton karpuz dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi ve 1 saatte 25 ton karpuz tükenmiş oldu. Esnaf, çiftçiye katkı sağlamak ve Maltepelilere fayda sağlamak amacıyla karpuzları ücretsiz dağıttıklarını belirtti.

15.08.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de bir esnaf hayır için vatandaşlara 25 ton karpuz dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi. 1 saatte 25 ton karpuz bitti.

Maltepe'de 30'uncu yılını kutlayan bir balıkçı esnafı tır dolusu 25 ton karpuzu hayır için halka ücretsiz dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi. 1 saat gibi kısa sürede 25 ton karpuz bitti. Karpuz dağıtan esnaf hem çiftçiye katkı hemde Maltepelilere faydalarının olması için dağıttıklarını belirtti.

"Hem çiftçiye faydamız olsun hem de vatandaş bol bol yesin"

Konuya ilişkin konuşan esnaf Muammer Altun, "Ben 30 senedir Maltepe'de esnafım. 30 yılımıza özel hem vatandaşa bedava dağıtmak istedik hem de annemizin babamızın hayrı olsun diye düşündük. Vatandaş bol bol yesin. Biz 30 yıldır burada bu insanlarla aile olduk. Diğer yandan çiftçi tarlada üretmiş bu ürünler boşa kalmasın. Getirdik hayrımıza dağıttık. Tarlada kalsa bu karpuz yanar. Hem çiftçiye faydamız olsun hem de vatandaş bol bol yesin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Maltepe, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe'de Esnaf 25 Ton Karpuz Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:34:04. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de Esnaf 25 Ton Karpuz Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement