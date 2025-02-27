Maltepe\'de Uyuşturucu Bağımlılığına Karşı Müjde: Rehabilitasyon Merkezi Kuruluyor

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Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, mahalle toplantılarının 17'nci durağı Zümrütevler'de vatandaşları dinledi. Toplantıda mahalle sakinlerine müjde veren Köymen, ilçe genelinde uyuşturucu ile ilgili rehabilitasyon ve bağımlılıkla mücadele merkezi kurmak için çalıştıklarını belirtti. Köymen, cemevi, mahalle evleri ve kadın el emeği pazarıyla ilgili de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İlçenin en kalabalık mahallesi olan Zümrütevler'de Hukukçular Sitesi Lokali'nde yapılan toplantıya Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve Zümrütevler Mahalle Muhtarı Murat Çılgın ile mahalle sakinleri katıldı. Kentsel dönüşüm, ulaşım, uyuşturucuyla mücadele, altyapı sorunları gibi mahallenin öncelikli sorunlarını dile getirerek toplantının açılış konuşmasını yapan muhtar Murat Çılgın, "Başkanımızla zaman zaman bir araya gelip toplantı yapıyoruz. Kendilerine mahallemizin sorunları hakkında sunum yapıyorum. Şu an kendisi mahallemizde ve sorunlarımızı dinlemeye geldi. Sahaya inip sorunları yerinde gördüğü ve toplantıyı düzenlediği için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Köymen'den "Mahalle Evleri" vurgusu

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise, "100 bini aşan nüfusuyla Maltepe'nin en kalabalık mahallesindeyiz. Mahallemizin diğer mahallelerle ortak sorunları olduğu kadar ayrışan sorunları da var. Her mahallenin içerisinde yer alacak, çocukların, gençlerin ve kadınların eğitim görebileceği ve sosyalleşebileceği mahalle evleri, katılımcı, demokratik bir yerel yönetim anlayışının olmazsa olmazıydı. Öncelikle bütün çocukların, gençlerin sorunlarını çözmemiz ve taleplerini karşılamamız gerekiyor" dedi. Kiptaş'ın bitişiğinde yer alan ve tehlike arz eden istinat duvarıyla ilgili İBB ile temas halinde olduklarını belirten Başkan Köymen, belediye mülkiyetinde ve özel mülkiyette olan boş alanların park olarak değerlendirilmesi noktasında da çalışma yaptıklarını ifade etti.

"Demokratik işleyişle sorunlarımızı birlikte çözeceğiz"

Oldukça hızlı göç alan ve nüfusu hızla artan bir mahallede olduklarını söyleyen Esin Köymen, "Seyir Terası gibi önemli bir parkımız ve sosyal tesisimiz mahallemizde. Bu açıdan çok şanslı bir mahalledesiniz. Burasıyla ilgili de düzenleme taleplerinizi aldık, değerlendireceğiz. Demokratik işleyişle sorunlarınıza çözüm bulmak için birlikte çalışmalar yapacağız. Şimdi söz sizde" dedi.

"Bağımlılıkla mücadele merkezi kuruyoruz"

Toplantı sonrası alanlarıyla gelen sorunları cevaplayan başkan yardımcılarından sonra tekrar söz alan Başkan Esin Köymen, ilçe genelinde uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili oldukça fazla şikayet aldıklarını dile getirerek, uyuşturucu ile ilgili rehabilitasyon ve bağımlılıkla mücadele merkezi kurmak için çalıştıklarını belirtti. Kadınların el emeği göz nuru işlerini sergilemek için ilçe merkezinde Sanatçılar Sokağı olarak adlandırılan alanda bir el emeği pazarı kurulması için çalışmalara başladıklarını söyleyen Esin Köymen, "Burada aynı zamanda, yayalaştırılmış alanda oyun sokağı projemiz de olacak" dedi. Köymen, siteler bölgesiyle ilgili gelen bir soru üzerine, "O bölgede 5 binlik planları İBB hazırladı. Biz de binlik planlar üzerinde çalışmaya başlayacağız. Burada bir iletişim problemi yaşanmış sanıyoruz. Hızlıca bu bölgedeki sorunları çözmek için uğraşıyoruz" diye konuştu.

"Çalışmalarımızda çocuklar öncelikli olacak"

Cemevinin eksiklikleriyle ilgili de çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Köymen, "Özellikle burada samimiyetle taleplerini dile getiren tüm çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Birileri parklar kapatılsın derken onlar oyun alanları istedi. Bizler de çocukların geleceği için nitelikli yaşam alanları oluşturup onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çalışmalarımızda çocuklar öncelikli olacak" dedi. - İSTANBUL