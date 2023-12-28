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Maltepeli Kadınların El Yapımı Ürünleri Küçükyalı Pazarında Sergileniyor - Son Dakika
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Maltepeli Kadınların El Yapımı Ürünleri Küçükyalı Pazarında Sergileniyor

2024 yılına girmeye sayılı günler kala Maltepeli kadınların hazırladığı el yapımı ürünler ve hediyelik eşyalar, Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı'ndaki pazarda sergilenmeye başladı. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurslarında eğitim alan Maltepeli kadınların hazırladığı ürünler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kadın girişimciliğine katkıda bulunmayı hedefleyen pazarda ahşap ürünleri, mefruşat ve amigurumi, takı ve tekstil ürünleri başta olmak üzere çeşitli kategorilerde hediyelik ürünler satışa sunuldu. Pazar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar her gün 10.00-19.30 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Maltepeli Kadınların El Yapımı Ürünleri Küçükyalı Pazarında Sergileniyor
28.12.2023 - 17:06,
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2024 yılına girmeye sayılı günler kala Maltepeli kadınların hazırladığı el yapımı ürünler ve hediyelik eşyalar, Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı'ndaki pazarda sergilenmeye başladı. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurslarında eğitim alan Maltepeli kadınların hazırladığı ürünler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

2024 yılına girmeye sayılı günler kala Maltepeli kadınların hazırladığı el yapımı ürünler ve hediyelik eşyalar, Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı'ndaki pazarda sergilenmeye başladı. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurslarında eğitim alan Maltepeli kadınların hazırladığı ürünler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kadın girişimciliğine katkıda bulunmayı hedefleyen pazarda ahşap ürünleri, mefruşat ve amigurumi, takı ve tekstil ürünleri başta olmak üzere çeşitli kategorilerde hediyelik ürünler satışa sunuldu. Kadınlar Maltepe Belediyesi'nin kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek "Burada kendi el yapımı ürünlerimizin tanıtımını yapıp satışını yapıyoruz. 2024 yılına umutlarla başlamak, sevdiklerine hediye almak isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Uygun fiyatlı ürünlerimizden satın alarak bizlere destek olabilir, sevdiklerinizi sevindirebilirsiniz" diye konuştu.

Pazar, ?31 Aralık 2023 tarihine kadar her gün ?10.00-19.30 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: ANKA
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