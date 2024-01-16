 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mamak Belediyesi Kütüphane Personeline Hizmet İçi Eğitim Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mamak Belediyesi Kütüphane Personeline Hizmet İçi Eğitim Verdi

Mamak Belediyesi, belediye kütüphanelerinde görev yapan personele hizmet içi eğitim vererek hizmet kalitesini arttırmayı hedefliyor. Musiki Muallim Mektebi Hikmet Şimşek Sahnesi'nde gerçekleştirilen eğitimlere katılan personele teşekkürlerini ileten Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Haydar Serdar Tuncer, kütüphanelerin önemine vurgu yaptı.

Mamak Belediyesi Kütüphane Personeline Hizmet İçi Eğitim Verdi
16.01.2024 - 11:29,
Abone Ol

Mamak Belediyesi tarafından belediye kütüphanelerinde görev yapan personele hizmet içi eğitim verildi.

Kütüphaneleri ile dikkat çeken ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Kütüphane Dostu Belediye" ödülünü kazanan Mamak Belediyesi'nde 4'ü bebek ve çocuk kütüphanesi olmak üzere 22 uyanık kütüphane hizmet veriyor. Kütüphanelerde görevli personelin hizmet kalitesini arttırmaya özen gösteren Mamak Belediyesi, hizmet içi eğitimlerle belediye personeline yeni kazanımlar sağlıyor. Musiki Muallim Mektebi Hikmet Şimşek Sahnesi'nde Mamak Belediyesi kütüphanelerinde görev yapan personele hizmet içi eğitim verildi. KOHA Kütüphane Otomasyon Sistemi ve Kurum İçi Randevu Sistemi ile alakalı olarak verilen eğitimlere katılan personele, Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Haydar Serdar Tuncer teşekkürlerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mamak Belediyesi, Kültür, Belediye, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mamak Belediyesi Kütüphane Personeline Hizmet İçi Eğitim Verdi - Son Dakika


12:51
İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı
12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli

Son Dakika
12:51 İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 13:25:49. #1.11#
SON DAKİKA: Mamak Belediyesi Kütüphane Personeline Hizmet İçi Eğitim Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement