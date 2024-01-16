Mamak Belediyesi Kütüphane Personeline Hizmet İçi Eğitim Verdi

Mamak Belediyesi tarafından belediye kütüphanelerinde görev yapan personele hizmet içi eğitim verildi.

Kütüphaneleri ile dikkat çeken ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Kütüphane Dostu Belediye" ödülünü kazanan Mamak Belediyesi'nde 4'ü bebek ve çocuk kütüphanesi olmak üzere 22 uyanık kütüphane hizmet veriyor. Kütüphanelerde görevli personelin hizmet kalitesini arttırmaya özen gösteren Mamak Belediyesi, hizmet içi eğitimlerle belediye personeline yeni kazanımlar sağlıyor. Musiki Muallim Mektebi Hikmet Şimşek Sahnesi'nde Mamak Belediyesi kütüphanelerinde görev yapan personele hizmet içi eğitim verildi. KOHA Kütüphane Otomasyon Sistemi ve Kurum İçi Randevu Sistemi ile alakalı olarak verilen eğitimlere katılan personele, Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Haydar Serdar Tuncer teşekkürlerini iletti. - ANKARA