Mamak Belediyesinin 308 kişilik satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika

Mamak Belediyesinin, Mamak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile organize ettiği 308 kişilik Okul Sporları Satranç Turnuvası sona erdi. Dereceye giren öğrencilere ödüller, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından takdim edildi.

Mamak Belediyesi, Mamak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile organize ettiği Okul Sporları Satranç Turnuvası sona erdi. Altınevler Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 308 öğrenci katılırken, başarılı olan öğrencilere ödüllerini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci verdi.

İlçede her çocuğun en az bir spor dalında lisanslı olmalarını istediklerini ve spor çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak'ı şampiyonlarıyla anılan bir ilçe haline getirmek için sportif yatırımlarımızı bir bir hayata geçiyoruz. Çocuklarımızdan tek istediğimiz bu fırsatları iyi bir şekilde değerlendirerek önemli organizasyonlarda ilçemizi temsil etmeleri" ifadelerini kullandı. - ANKARA