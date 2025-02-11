Manavgat Belediyesi'nden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi'nden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Manavgat Belediyesi\'nden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Manavgat Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenleyerek çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek olmaya devam ediyor.

11.02.2025 11:16  Güncelleme: 11:23
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Manavgat Belediyesi, çalışanlarının hem kişisel hem de profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim programlarına devam ediyor.

Belediye İş Yeri Güvenlik Uzmanı tarafından, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline yönelik "Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi" yoğun bir katılımla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çalışanlara, iş yerinde karşılaşabilecekleri riskler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi. Eğitimde, iş kazalarının önlenmesi, acil durumlarda yapılması gerekenler, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve güvenli çalışma yöntemleri gibi konular ele alındı. Temizlik personelinin günlük işlerinde en sık karşılaştıkları riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler üzerinde ise özel olarak duruldu.

Manavgat Belediyesi, tüm belediye personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin sürdürüleceğini duyurdu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat Belediyesi'nden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - Son Dakika

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