Manavgat Belediyesi Yeni Yemekhanesini Açtı - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi Yeni Yemekhanesini Açtı

Manavgat Belediyesi Yeni Yemekhanesini Açtı

Manavgat Belediyesi, Fen İşleri ve Park-Bahçeler Müdürlükleri için inşa edilen yeni yemekhanenin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Dr. Niyazi Nefi Kara, yapılan yatırımın iş gücü verimliliğini artıracağını vurguladı.

30.09.2024 17:23  Güncelleme: 17:27
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Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyeleri için inşa edilen yeni yemekhanenin açılışını Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara gerçekleştirdi.

Manavgat Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyeleri için inşa edilen yeni yemekhanenin açılışı yapıldı. Açılışa, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve işçiler katıldı. İşlevsel yapısıyla dikkat çeken yemekhane, çalışanların sağlıklı beslenmelerine destek olmak amacıyla tasarlandı. Yemekhanenin açılışıyla birlikte, iş gücü verimliliğinin artması ve çalışan memnuniyetinin yükselmesi bekleniyor.

Yemekler yerel ürenler kullanılarak hazırlanacak

Açılışta konuşan Başkan Dr. Niyazi Nefi Kara, "İşçilerimizi ziyaret ettiğimiz de yemek yiyebilecekleri, çay içebilecekleri bir alanın eksikliğini gördük. Emekçilerimiz hızlı bir şekilde bu yemekhaneyi yaptılar. Bugün de açılışta onlarla beraberdik. Onları dinlemeye, onlarla beraber çalışmaya devam ediyoruz. İşçisinin yüzü gülen bir Manavgat Belediyesi, bütün Manavgatlının yüzünü güldürecektir" dedi. Kara, yemekhane ile birlikte sunulacak olan menülerin yerel ürünler kullanılarak hazırlanacağını ve çeşitli beslenme ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunulacağını vurguladı.

Çalışanlardan yoğun ilgi

Yemekhane açılışında hazır bulunan belediye çalışanları, yeni yemekhanenin açılışını coşkuyla karşıladı. Çalışanlar, "Böyle bir hizmetin sunulması, bizler için büyük bir moral kaynağı oldu. Hem sağlıklı beslenmemizi sağlayacak hem de sosyal bir ortamda bir araya gelmemizi teşvik edecek" şeklinde görüşlerini dile getirdi. Açılışın ardından Başkan Kara, işçilerle birlikte yemekhaneyi gezerek hazırlanan yemeklerin tadına baktı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat Belediyesi Yeni Yemekhanesini Açtı - Son Dakika

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