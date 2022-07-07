Manavgat'ta bayram hazırlıkları - Son Dakika
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Manavgat'ta bayram hazırlıkları

07.07.2022 15:10
Manavgat'ta bayram hazırlıkları

Manavgat Belediyesi, Manavgat halkının daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir kurban bayramı geçirebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Manavgat Belediyesi, Manavgat halkının daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir kurban bayramı geçirebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Manavgat Kaymakamlığı nezdinde toplanan Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kurban satış yerlerinin etrafını çevirerek hayvan giriş çıkışlarını kontrol altına alan belediye ekipleri, kurban satış ünitelerini de satıcılar ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde kurallara uygun bir şekilde hazırladı.

Satış ve kesim alanları

Komisyonca, Çeltikçi Mahallesi Yol Kavşağı ile Sarılar Mahallesi Ece Düğün Salonu karşısında kurulan kurban satış yerleri olarak belirlenirken Çarşamba Kapalı Pazar Yeri (sadece küçükbaş), Cumartesi Pazar Yeri (sadece büyükbaş), Aşağıhisar Mahallesi Perşembe Kapalı Pazar Yeri (sadece küçükbaş), Örnek Mahallesi Ziraat Bankası arkasındaki Geçici Pazar Yeri (sadece küçükbaş), Taşağıl Mahallesi Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu Bahçesi (sadece küçükbaş), Sarılar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri (sadece küçükbaş) ise kurban kesim alanları olarak belirlendi.

Belediye gerekli önlemleri aldı

Manavgat Belediyesi, kurban satış ve kesim yerlerindeki atıkların insan sağlığını ve çevre temizliğini olumsuz yönde etkilememesi için de gerekli önlemleri aldı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, satış ve kesim yerlerinde tuvalet ve hijyenik alanların temizliğinin sağlanması, kurbanlıkların sulanması ve çevre temizliği konusunda tüm ekiplerini seferber etti. Ekipler, temizlik ve denetim işlemlerini bayram boyunca sürdürecek.

Zabıta ekipleri görevde olacak

Ayrıca komisyonca, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi halka açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde kurban kesimi de yasaklandı. Belirlenen yerler dışında kurban kesen ve kesilen kurban atıklarını sokağa veya kamuya ait alanlara bırakanlara Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulanacağı açıklandı. Manavgat Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini bayram boyunca sürdürecek.

"Birimlerimizi seferber ettik"

Başkan Şükrü Sözen, vatandaşların daha sağlıklı bir bayram geçirmeleri amacıyla tüm ekipleri seferber ettiklerini söyledi. Başkan Sözen, "Kurban bayramı öncesinde çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda kurban kesimi yapmalarını istiyoruz. Bayram süresince yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı Zabıta, Fen İşleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekiplerimiz vatandaşımızın hizmetinde olacaktır" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Şehzadeler'de kurban kesim yerleri belli oldu Şehzadeler'de kurban kesim yerleri belli oldu Karabağlar'da Kurban Satış Yerleri Denetleniyor Karabağlar'da Kurban Satış Yerleri Denetleniyor
Kaynak: İHA

Manavgat, Zabıta, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manavgat'ta bayram hazırlıkları - Son Dakika

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