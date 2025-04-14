Manavgat'ta İlk Halk Kahvesi Açılıyor

Manavgat Belediyesi'nce Kızılot Mahallesi'nde ilk Halk Kahvesi açılıyor. Yeni sosyal alan, 16 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Manavgat Belediyesi'nce daha önce ilçeye kazandırılan Halk Lokantası, Kadınlar Kahvesi ve Emekli Kahvesi gibi toplum odaklı hizmetlerin ardından, şimdi de Kızılot Mahallesi'nde ilk Halk Kahvesi açılıyor. Halk Kahvesi ile birlikte Kızılot'ta yaşayan gençlerden yaşlılara kadar herkes, bu yeni mekanda bir araya gelerek keyifli zaman geçirebilecek. Kızılot Mahallesi Küme Evleri, Sağlık Ocağı'nın hemen altındaki alanda hizmet verecek olan Halk Kahvesi'nin açılışı, 16 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleşecek. Manavgat Belediyesi, tüm Manavgat halkını bu özel açılış törenine katılmaya davet etti. - ANTALYA