Mandıra Filozofu'ndan Unutulmaz 80'ler Gösterisi

Mandıra Filozofu'ndan 80'ler hikayesi

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde, "Mandıra Filozofu" filmiyle tanınan yönetmen Müfit Can Saçıntı, "Bir Trajikomik 80'ler Hikayesi"ni sahneledi.

Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen organizasyonla "Mandıra Filozofu" filmiyle tanınan yönetmen, senarist ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, sanatseverlerle buluştu. Sanatçı, 80'li yılların siyasi atmosferinden kesitler sunduğu gösterisiyle Ata Sahne Sanat Merkezinde seyircilere unutulmaz gece yaşattı. Büyük ilgi gören "Bir Trajikomik 80'ler Hikayesi", iki gün sahnelendi.

"Kemanın Efendisi" lakabıyla tanınan Suat Erdem, gösteri öncesi, 80'lerin unutulmaz müziklerini kemanıyla seslendirdi. Salonda nostalji rüzgarı estiren resital seyircilerin büyük beğenisini topladı. Erdem'in kemanıyla ses verdiği, döneme damga vurmuş şarkılar seyirciler tarafından tek ağızdan seslendirildi.

Usta Sanatçı Müfit Can Saçıntı, 80'ler konserinin ardından "Bir Trajikomik 80'ler Hikayesi"ni sahneledi. Saçıntı gösterisinde, 80 döneminin atmosferini anılarından kesitler sunarak anlattı. Sanatçının kendine has üslubuyla anlattığı "Bir Trajikomik 80'ler Hikayesi" seyircileri kimi zaman güldürürken kimi zaman duygusal anlar yaşattı. 80'lerin trajikomik öyküsüyle Ata Sahne'de unutulmaz geceye imza atan Saçıntı, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.