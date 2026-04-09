Manevi Danışmanlık Programı Oltu'da Düzenlendi
Manevi Danışmanlık Programı Oltu'da Düzenlendi

09.04.2026 09:26
Oltu'da üniversite öğrencilerine manevi danışmanlık programı ve TDV kadın gönüllüleri tanıtıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik "Manevi Danışmanlık ve Rehberlik" ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Gönüllüleri faaliyetlerinin tanıtıldığı program düzenlendi.

Erzurum Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra manevi dünyalarına da katkı sunulması hedeflendi. Programda konuşan Fakülte Dekanı Cavit Yeşilyurt ve İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, üniversite gençliğine yönelik manevi rehberliğin önemine dikkat çekti. Ardından manevi danışmanlar Pınar Çelik, Fatma Mutlu Demir ve Emrah Albayrak tarafından öğrenci yurtlarında sunulan manevi destek hizmetlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Programda ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı Oltu Kadın Gönüllüleri'nin yürüttüğü faaliyetler, TDV Oltu Kadın Kolları Başkanı Emine Korkutan tarafından detaylı şekilde öğrencilere aktarıldı.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Zendaya’dan romantik jest Kalbinin üzerine dövme yaptırdı Zendaya'dan romantik jest! Kalbinin üzerine dövme yaptırdı
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
08:32
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
07:54
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
07:16
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
06:37
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
