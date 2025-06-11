Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Vefatı ile İlgili Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Vefatı ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

11.06.2025 11:19
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak vefat etmesiyle ilgili olarak 12 kişinin ifadesinin alındığını ve 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği olaya ilişkin 12 kişinin ifadesine başvurulduğunu ve 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütüldüğünü belirten Tunç, "1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen rapora ilişkin Tunç, "Havuz pompa motorunun arızalı olduğu, binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu, kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Tunç, bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Vefatı ile İlgili Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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