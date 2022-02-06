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Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nda Adem Şahin adaylığını açıkladı - Son Dakika

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nda Adem Şahin adaylığını açıkladı

06.02.2022 16:49
Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nda Adem Şahin adaylığını açıkladı

Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası'nın 3 Mart tarihinde yapılacak olan 17. olağan genel kurulu öncesi Adem Şahin başkan adaylığını açıkladı.

Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası'nın 3 Mart tarihinde yapılacak olan 17. olağan genel kurulu öncesi Adem Şahin başkan adaylığını açıkladı.

Manisa'da uzun yıllardan bu yana erkek kuaförlüğü yapan Adem Şahin, Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası başkanlığı için adaylığını duyurdu. Adaylığıyla ilgili açıklama yapan Şahin, "Berberler ve kuaförler odamızın içine kapalı hali beni olumsuz şekilde etkiliyor, artık bu gidişi değiştirmek gerektiğine inanıyor ve görev için sahaya iniyorum. Devir değişti, Manisalı meslektaşlarımız, genç, dinamik, yeni fikirleri ve projeleri olan bir yönetici görmek istiyorlar. Mesleğimizin kanayan yaraları ve sorunları saymakla bitmez. 734 arkadaşımız var kimse kimseyi tanımıyor, yıllardır hiç bir sosyal etkinliğimiz yok, bir yemekte bile bir araya gelememişiz. Bu kısır döngüyü kırıp Manisa Berberler ve Kuaförler Odamızla mesleğimizin hak ettiği değere kavuşturacağız. Her ay düzenli bir eğitim ile yılın belli zamanlarında sosyal faaliyetler ile meslektaşımızın moral ve motivasyonunu yükselterek, daha verimli çalışmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Sorunları biliyor ve çözümünü biliyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA

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Esnaf Odası, Adem Şahin, Manisa, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nda Adem Şahin adaylığını açıkladı - Son Dakika


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