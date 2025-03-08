Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten Dağdere Mahallesi'ne Ziyaret - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten Dağdere Mahallesi'ne Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek\'ten Dağdere Mahallesi\'ne Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte Dağdere Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında sosyal belediyecilik projeleri hakkında bilgi veren Zeyrek, yeni hizmetlerin hayata geçirileceğini duyurdu.

08.03.2025 16:03  Güncelleme: 16:05
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte Dağdere Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Özellikle sosyal belediyecilik anlamında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Zeyrek, "Önümüzdeki ay nasipse Akhisar'da Kent Lokantası, Halk Mandıra açılacak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Dağdere Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Ferdi Zeyrek'e, ziyaretinde Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, meclis üyeleri eşlik etti. Başkan Zeyrek, Dağdere Mahallesi'nde, mahalle sakinleri ile çevre mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi. Mahalle halkına seslenen Ferdi Zeyrek, "Göreve gelmemizin üzerinden yaklaşık olarak 11 ay oldu. Biz buraya bir yatırım yapacaksak önce Besim Başkan'a sorduk. Biz Akhisar'a 2025'te ne yapalım diye. Akhisar'da yapılacakları Besim Başkan ile sıralamaya koyduk. Dağdere'deki bu köprünün de olmazsa olmaz olduğunu biliyorduk. Çok büyük bir bütçede değildi, çok da rahat yapılabiliyormuş. Bir an önce de hemen hayata geçirdik" dedi.

Dağdere'deki düğün salonu eksikliği için ekiplerin incelemeye geldiğini, ölçümlerini yaptığını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "İnşallah düğün salonunu da en kısa sürede kazandıracağız. Cumhurbaşkanlığı kısıtlama tedbirleri var. Gelen paralar geçen yıla göre neredeyse 3'te 1 oranında. Buna rağmen biz hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz seçimde hep söz verdik, dedik ki halkın parası halk için harcanacak diye. Allah'a çok şükür geçtiğimiz 11 ayda da bu çizgiden asla çıkmadık" ifadelerini kullandı.

11 ayda birçok noktaya dokunduklarını dile getiren Başkan Zeyrek, "Özellikle sosyal belediyecilik anlamında birçok projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki ayda nasipse Akhisar'da Kent Lokantası, Halk Mandıra açılacak. Anne Kart hizmeti başladı, yeni doğan bebeğe 'Hoş Geldin Bebek' paketleri gidiyor. Manisa bunların hepsinden mahrum kalmıştı. Artık Manisa Büyükşehir Belediyesinin bir whatsapp hattı var. Çözmer'i arama, telefonda bekleme son buldu. Siz sorununuzu neyse oraya yazın, yazdığınız anda kendi dairesine gidiyor, çözüm noktasında anbean haber veriliyor. 444 99 45 numarasından bütün sorunlarını ulaştırabilirsiniz. Sorunlarınızı iletin ki çözüm bulalım" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten Dağdere Mahallesi'ne Ziyaret - Son Dakika

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