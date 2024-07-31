Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi'nde Hak Sahipleri Belirlendi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi'nde Hak Sahipleri Belirlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi\'nde Hak Sahipleri Belirlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Spilkent Toplu Konut Projesi'nde hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimi MASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapıldı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de katıldı.

31.07.2024 22:51  Güncelleme: 22:53
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi'nde hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yurttaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan Spilkent Toplu Konut Projesi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Spilkent Toplu Konut Projesi'nde hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi, MASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de katıldı.

Hak sahibi olmak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği kura çekilişinde konuşan Başkan Zeyrek, "Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz ay yaptığımız tanıtım toplantısıyla Toplu Konut Projemizde yeni bir dönemi başlattığımızı sizlerle paylaşmıştık. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak projenin teminatı olacağımızı ve sizlere sabit ödeme ile hiçbir riskle karşılaşmadan her ay ne kadar ödeyeceğinizi bileceğiniz bir düzenleme getirdiğimizi anlatmıştık. İstedik ki, mevcut ekonomik koşullar altında ev alma hayali kuran yurttaşımız, ne kadar ödeme yaptığını net olarak görsün ve enflasyon karşısında herhangi bir mağduriyet yaşamasın. Bu sistemin olumlu sonuçlarını ilerleyen süreçte sizler de net olarak görecek ve yaşayacaksınız. Projemizin her aşamasında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini gözeteceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Birazdan huzurunuzda noter eşliğinde kura çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Amacımız, adil bir şekilde hak sahiplerini belirlemek ve herkesin bu süreçten memnun kalmasını sağlamak" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi'nde Hak Sahipleri Belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi'nde Hak Sahipleri Belirlendi - Son Dakika
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