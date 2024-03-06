Manisa\'da 600 Bin Binanın Deprem Risk Analiz Sonuçları Paylaşıldı

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Manisa Büyükşehir Belediyesinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiği, il genelindeki 600 bin bağımsız yapının ücretsiz olarak analizlerinin yapılacağı bina testlerinin Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki sonuçları, vatandaşlarla paylaşılmaya başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen ve 30 milyon TL'nin üzerinde bütçe ayrılan 'Deprem Riski Analizi Projesi' kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile İnşaat Mühendisleri Odasından olmak üzere 40 kişiden oluşan uzman ekipler, bina risk analizleri gerçekleştirdi. Sahadan toplanan verilerin Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne ulaştırılmasıyla gelen veriler ışığında Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde 132 bin bağımsız bölümün risk analizleri yapıldı. Analizlerin tamamlanmasının ardından analiz sonuçları Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde ev sahiplerine duyurulmasına başlandı. Manisalılar, evlerinin risk analiz sonuçlarını almak için Kültür Merkezi'ne akın etti.

Manisalılardan teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı personellerinin başvuruda bulunan vatandaşlara bilgileri hassasiyetle paylaşırken, atılacak adımlar hakkında sorular soruları da yanıtlıyor. Yapılarının risk analizlerini öğrenmek isteyen vatandaşların Kültür Merkezinde kurulan bilgilendirme ofisine başvurabileceklerini belirten İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, "Ev sahipleri, kurduğumuz bilgilendirme ofisinden yapılarının durumu hakkında bilgileri alabilirler. Çalışmamız kapsamında, yalnızca mülk sahiplerini bilgilendiriyoruz. Apartman yöneticileri, apartman yönetiminin alacağı karar ile sonuçları öğrenebilecekler. Kiracılara ise analiz sonuçları hakkında bilgi verilmemektedir" dedi. Evlerinin deprem risk analiz sonuçlarını öğrenmek ve almak için Kültür Merkezi'ne akın eden Manisalılar, ücretsiz olarak yapılan testler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA