Manisa\'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Manisa Fotoğraf Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen Özgürlüğün Renkleri projesi

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Manisa'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Manisa Fotoğraf Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen ve bireyin kendisini tanımasına ve yaşama tutunma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Özgürlüğün Renkleri projesi kapsamında yükümlülere Ege Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Alaatttin Kanlıoğlu tarafından söyleşi düzenlendi.

Manisa'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Manisa Fotoğraf Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen Özgürlüğün Renkleri projesinde iyi halli olmaları sebebiyle cezasının infazını toplum içinde gerçekleştiren yükümlüler çeşitli eğitim ve sosyal faaliyetlere katılım sağlıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen projeye katılan yükümlüler fotoğraf alanında önde gelen isimlerin katıldığı eğitimlerden edindikleri bilgileri uygulamalı faaliyetlerle devam ettiriyor.

Manisa'nın tarihi ve kültürel değeri bulunan yerlerini fotoğraflayarak eğitimlerini sürdüren yükümlüler Ege Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Alaatttin Kanlıoğlu'nun Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde gerçekleştirdiği söyleşiye katılım sağladı. Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan'ın Özgürlüğün Renkleri Projesi'ne olan katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim ettiği Dr. Öğr. Üyesi Alaatttin Kanlıoğlu fotoğrafta uluslararası alanda elde ettiği ödüllerin arka planında kendisini başarıya taşıyan faktörleri paylaştığı söyleşi katılımcılardan büyük ilgi gördü. Fotoğraf etkinliklerinin sonunda ki üretim hazzı ile bireyin kendisini tanımasına ve yaşama tutunma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Özgürlüğün Renkleri projesi teorik ve uygulamalı faaliyetlerle devam ediyor. - MANİSA