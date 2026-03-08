Manisa'da Anlamlı 8 Mart Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Anlamlı 8 Mart Etkinliği

Manisa\'da Anlamlı 8 Mart Etkinliği
08.03.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Manisa'da anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Manisa'da anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanlığı, il genelindeki şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek minnet duygularını iletti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanlığı koordinasyonunda; Salihli, Turgutlu ve Akhisar ilçe temsilciliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı. Aziz şehitlerin emaneti olan anneler ve eşler, bu özel günde yalnız bırakılmadı. Vatan uğruna en ağır bedeli ödeyen ailelerin fedakarlıklarına vurgu yapılan ziyaretlerde, şehit yakınlarının milletin gönlündeki önemli yeri bir kez daha hatırlatıldı.

"Onlar vatanın onurudur"

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, şehit ailelerinin sadece belirli günlerde değil, her zaman baş tacı olduğunu ifade etti. Kıyışkan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerimizi ve şehit eşlerimizi ziyaret ederek, onların bu anlamlı gününü tebrik ettik. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki; bu vatanın bağımsızlığı, bu bayrağın göklerde özgürce dalgalanması, sadece cephede verilen mücadeleyle değil, geride bırakılan büyük fedakarlıklarla da korunmuştur" dedi.

Şehit yakınlarının dik duruşunun topluma örnek olduğunu kaydeden Başkan Kıyışkan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şehit annelerimiz; sabrın, metanetin, duanın ve vakarın timsalidir. Şehit eşlerimiz ise acıyı onurla taşıyan, evladına ve emanetine sahip çıkan, dimdik duruşlarıyla hepimize örnek olan kıymetli emanet sahipleridir. Onların yüreğinde taşıdığı hasret, bu milletin hafızasında silinmeyecek bir iz; gösterdikleri vakar ise milletimizin onurudur. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretler yalnızca bir nezaket görevi değil; vefamızın, bağlılığımızın ve minnetimizin samimi bir ifadesidir. Şehitlerimizin geride bıraktığı her bir emanet, milletimizin namusuna emanet edilmiştir. Bu vesileyle, başta aziz şehitlerimizin muhterem anneleri ve kıymetli eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" - MANİSA

Kaynak: İHA

8 Mart, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Anlamlı 8 Mart Etkinliği - Son Dakika

İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:32:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Manisa'da Anlamlı 8 Mart Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.