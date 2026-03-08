Manisa\'da Anlamlı 8 Mart Etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Manisa'da anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanlığı, il genelindeki şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek minnet duygularını iletti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanlığı koordinasyonunda; Salihli, Turgutlu ve Akhisar ilçe temsilciliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı. Aziz şehitlerin emaneti olan anneler ve eşler, bu özel günde yalnız bırakılmadı. Vatan uğruna en ağır bedeli ödeyen ailelerin fedakarlıklarına vurgu yapılan ziyaretlerde, şehit yakınlarının milletin gönlündeki önemli yeri bir kez daha hatırlatıldı.

"Onlar vatanın onurudur"

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, şehit ailelerinin sadece belirli günlerde değil, her zaman baş tacı olduğunu ifade etti. Kıyışkan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerimizi ve şehit eşlerimizi ziyaret ederek, onların bu anlamlı gününü tebrik ettik. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki; bu vatanın bağımsızlığı, bu bayrağın göklerde özgürce dalgalanması, sadece cephede verilen mücadeleyle değil, geride bırakılan büyük fedakarlıklarla da korunmuştur" dedi.

Şehit yakınlarının dik duruşunun topluma örnek olduğunu kaydeden Başkan Kıyışkan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şehit annelerimiz; sabrın, metanetin, duanın ve vakarın timsalidir. Şehit eşlerimiz ise acıyı onurla taşıyan, evladına ve emanetine sahip çıkan, dimdik duruşlarıyla hepimize örnek olan kıymetli emanet sahipleridir. Onların yüreğinde taşıdığı hasret, bu milletin hafızasında silinmeyecek bir iz; gösterdikleri vakar ise milletimizin onurudur. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretler yalnızca bir nezaket görevi değil; vefamızın, bağlılığımızın ve minnetimizin samimi bir ifadesidir. Şehitlerimizin geride bıraktığı her bir emanet, milletimizin namusuna emanet edilmiştir. Bu vesileyle, başta aziz şehitlerimizin muhterem anneleri ve kıymetli eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" - MANİSA