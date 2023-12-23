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Manisa'da sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı - Son Dakika
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Manisa'da sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı

Manisa'da yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı. Şehzadeler ilçesi semalarında birbirine çarpmadan uçarak eşsiz manzaralar oluşturan kuşlar, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Manisa\'da sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı
23.12.2023 - 23:04,
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Manisa'da sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı

MANİSA - Manisa'da yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı.

Manisa'da kent merkezinde gökyüzünü adeta siyah bir bulut gibi kaplayan yüzlerce sığırcık kuşu eşsiz görüntülere sahne oldu. Yaptıkları ahenk dolu hareketlerle görenlerin ilgisini çeken sığırcık kuşları Şehzadeler ilçesi semalarında doyumsuz görüntüler oluşturdu. Birbirine çarpmadan uçarak bir ayrılıp sonra toplanarak eşsiz manzaralar oluşturan sığırcık kuşları kimi zaman bir yumurta, kimi zaman kalp, kimi zaman da kocaman bir yılan şeklini andırdı.

Kuşlar gökyüzünde dans edercesine uçtu.

Bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları cep telefonları ile anı kaydetti.

Kaynak: İHA
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