Manisa\'da yangında evi kullanılamaz hale gelen vatandaşa destek

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Manisa'nın Salihli ilçesi Yağbasan ve Karasavcı mahallelerinde, 21 Haziran'da geniş bir alanda etkili olan yangın meydana gelmişti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin ve beraberindeki ekipler, yangında evi kullanılamaz hale gelen Bekir Bilal'i ziyaret ederek evinde incelemelerde bulundu. Daire Başkanı Yeltin, "Binanın mevcut durumunu tespit ederek, metrajlarını alıp ivedilikle tadilat çalışmalarını yapacağız" dedi.

Manisa'nın Salihli ilçesinin Yağbasan ve Karasavcı mahallelerinde, 21 Haziran'da makilik alanda başlayıp geniş bir alanı küle çeviren yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı. Manisa Büyükşehir İtfaiyesi ile birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilçe belediyelerinin ekipleri ve vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, Karasavcı Mahallesi'nde yaşayan Bekir Bilal'in evi de kullanılamaz hale gelmişti.

Başkan Zeyrek ziyaret ederek destek sözü vermişti

Yangın sonrası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yangından olumsuz etkilenen vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Zeyrek, evi kullanılamayacak hale gelen Bekir Bilal'e destek sözü vermişti. Fen İşleri Daire Başkanı Dilek Yeltin ve beraberindeki ekipler, Bekir Bilal'i ziyaret ederek, tadilat çalışmalarının başlatılması için gerekli incelemeleri yaptı.

"İvedilikle tadilat çalışmalarını yapacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin ve ekipler, Salihli'nin Karasavcı Mahallesi'ne giderek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini Bekir Bilal'e iletti. Yanan evin bulunduğu Karasavcı Mahallesi'ne giderek yerinde incelemelerde bulunan Fen İşleri Daire Başkanı Dilek Yeltin, "21 Haziran'da gerçekleşen yangından sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in talimatıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak, teknik ekiplerimizle beraber gerekli incelemeleri yapmak için geldik. Binanın mevcut durumunu tespit ederek, metrajlarını alıp ivedilikle tadilat çalışmalarını yapacağız. Tadilat işlemlerini gerçekleştirdikten sonra da binayı sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.

Bekir Bilal: "Başkanım yapacağım dedi, sözünü tutuyor"

Karasavcı mahalle sakini ve yangında evi büyük hasar gören Bekir Bilal, ise şunları söyledi: "Karasavcı Mahallesi'nde oturuyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri'nde görevli yetkililer geldi, tadilat için evimde inceleme yaptılar. Sağ olsun Başkanım yapacağım dedi, söz verdi. Sözünü de tutuyor." - MANİSA