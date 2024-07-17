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Manisa Emniyeti'nden 'Narko-Alan' uygulaması

MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Şehzadeler ilçesinde 32 ekip 147 personelin katılımıyla "Narko-Alan" uygulaması gerçekleştirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi dün akşam saatlerinde Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi'nde "Narko-Alan" uygulaması yaptı. 32 ekip, 147 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 321 şahıs sorgulanırken, 8 umuma açık yer denetlendi ve 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca, 4,67 gram esrar maddesi ele geçirildi. Manisa halkının huzur ve güvenliği için uygulamaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.