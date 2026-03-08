Gelenbe'de 4 milyon Euro'luk altyapı yatırımı için imzalar atıldı - Son Dakika
Gelenbe'de 4 milyon Euro'luk altyapı yatırımı için imzalar atıldı

08.03.2026 17:17  Güncelleme: 17:19
Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde, 4 milyon Euro bütçeli altyapı dönüşüm projesinin imza töreni yapıldı. Proje ile bölgenin 57 yıllık altyapısı tamamen yenilenecek. Başkan Dutlulu, hedeflerinin projeyi 8 ayda tamamlamak olduğunu belirtti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde, bölge halkının uzun süredir beklediği büyük altyapı dönüşümü için düğmeye basıldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek 4 milyon Euro bütçeli proje için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımıyla yüklenici firma ile resmi yapım sözleşmesi imzalandı.

Mahalle meydanında düzenlenen törenle resmen başlatılan projeyle bölgenin 57 yıllık eskimiş altyapısının tamamen yenilenmesi hedefleniyor. Dünya Bankası finansmanıyla gerçekleştirilecek olan bu yatırımın imza törenine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu katıldı. Törende yüklenici firma ile yapım sözleşmesi imzalandı. Törene, Başkan Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Özgür Avşar ve Bircan Kaynak, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanları, CHP Akhisar ve Kırkağaç ilçe örgütü ile mahalle muhtarları katıldı.

Gelenbe Mahallesi'nin altyapısının tamamen yenileneceği proje kapsamında; 23 kilometre içme suyu hattı, 13 kilometre kanalizasyon hattı, 2 kilometre terfili içme suyu isale hattı, 1 adet pompa istasyonu ve 400 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edilecek.

"Yıllarca beklenen önemli bir yatırım"

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gelenbe Mahallesi'nde hayata geçirilecek çalışmanın uzun yıllardır beklenen önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Başkan Dutlulu, merhum Ferdi Zeyrek'i rahmetle anarak başladığı konuşmasında, Gelenbe'nin kronikleşen altyapı sorununu çözmenin kendilerine nasip olduğunu belirtti.

"Hedefimiz 12 aylık işi 8 ayda tamamlamak"

Projenin İller Bankası himayesinde, çok titiz bir ihale süreciyle hayata geçirildiğini vurgulayan Dutlulu, şunları söyledi: "Altyapı çalışmaları doğası gereği meşakkatlidir; yolların kazılması, toz ve çamur kaçınılmazdır. Ancak bu zahmetin sonunda Gelenbe, modern bir altyapıya kavuşacak. İhale süresini 12 ay olarak planladık ancak hedeflerimiz doğrultusunda bu süreci 8 aya indirerek çalışmaları daha hızlı bitirmeyi amaçlıyoruz. Kırkağaç'taki en büyük yatırımlardan birini gerçekleştiriyoruz; süreci bizzat yakından takip edeceğiz"

Başkan Dutlulu, projenin Kırkağaç ilçesine kazandırılmasında emeği geçen tüm bürokratlara ve paydaşlara teşekkürlerini iletti. - MANİSA

