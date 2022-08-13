Kaymakam Sağlam, 2 mahallede talepleri dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Sağlam, 2 mahallede talepleri dinledi

13.08.2022 12:25
Kaymakam Sağlam, 2 mahallede talepleri dinledi

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, kamu hizmetlerini daha hızlı, verimli ve daha etkin sunabilmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde Emirhacılı ve Çökelek mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, kamu hizmetlerini daha hızlı, verimli ve daha etkin sunabilmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde Emirhacılı ve Çökelek mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle muhtarları ve mahalle halkı tarafından karşılanan Kaymakam Sağlam ve beraberindekiler, mahalle meydanında bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinleri ve muhtardan vatandaşların sorunları hakkında bilgi aldı. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Sağlam, "Emirhacılı ve Çökelek Mahalleleri sakinlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledik ve sorunların çözümü noktasında notlarımızı aldık. Katkılarınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar tarafından burada bir stant açılarak, mahalle halkına "Kadına el kalkamaz" sloganı ile aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarının önemi anlatıldı.

Kaymakam Sağlam'a mahalle ziyaretlerinde Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Yazı İşleri Müdürü Harun Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, Gediz Elektrik Salihli Müdürü Servet Akgün, Emirhacılı Mahalle Muhtarı Mustafa Yüksel, Çökelek Mahalle Muhtarı Kamil Uysal ve diğer ilgili kurum temsilcileri eşlik etti. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisalı üzüm üreticisinin gözü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen fiyatta Manisalı üzüm üreticisinin gözü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen fiyatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzüm fiyatını açıklayacağı Manisa'da heyecanlı bekleyiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzüm fiyatını açıklayacağı Manisa'da heyecanlı bekleyiş
Kaynak: İHA

Mehmet Kamil, Hisarcık, Salihli, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Sağlam, 2 mahallede talepleri dinledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
11:05 Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 12:25:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Sağlam, 2 mahallede talepleri dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement