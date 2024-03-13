Manisa Otizm Derneği Başkanı Şehzadeler Belediye Başkanı\'na teşekkür etti

Yerel

Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör ve Yönetimi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür ettiler.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör ve Yönetimini belediyede misafir etti. Güngör, Başkan Çelik'in derneklerinin kuruluşundan bugüne kendilerine destek olduğunu ifade ederek, "Başkanımız Ömer Faruk Çelik her zaman bizim arkamızda oldu. Ne istediysek bizi hiç kırmadı, isteklerimizi yerine getirdi. Ziyaretimizin amacı vefamızı gösterip kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etmekti. Şimdiye kadar bize verdiği destekler, hizmetler için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çelik, 10 yıllık görev süresi boyunca engellilere yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarına değinerek, "Engellilerimiz için birçok projeyi hayata geçirdik. Son olarak 9. yılımızda hizmete açtığımız Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ve Korumalı İş Yeri projemiz beni de çok mutlu eden, gönlüme huzur veren projelerden biri oldu. Orada 50'nin üzerinde 21 yaş üstü zihinsel engelli evladımız eğitim görecekler. İlerleme kaydedecekler. Aileleri nefes alacak, mutlu olacaklar. Tabi burada birçok sivil toplum kuruluşu gibi Manisa Otizm Derneğimiz, dernek başkanımız da can siperane koşturuyorlar. Ben bunun şahidiyim. Üyelerine, çocuklarına nasıl katkıda bulunabiliriz, hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye mücadele veriyorlar. Biz de bu mücadelelerinde yanlarında olabilmeye çaba ve gayret sarf ettik. İnanıyorum ki Yavuz Kurt Başkanımla birlikte Şehzadeler Belediyesi'nin projeleri, engelliler için pozitif ayrımcılığı artarak devam edecektir" diye konuştu.

Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, ziyaretin anısına Başkan Çelik'e Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ve Korumalı İş yerinde eğitim alan engelliler tarafından yapılmış, bir kapı süslemesi hediye etti. - MANİSA