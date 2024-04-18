Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bayram tatilinin ardından vatandaşları makamında ağırladı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen Gülşah Durbay, bayram tatilinin ardından mesaisine hızlı başladı. Bayram tatilinin ardından vatandaşları makamında ağırlayan Başkan Durbay, tebrikleri kabul etmenin yanı sıra, vatandaşların talep ve isteklerini de dinledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bayram tatilinin ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Makamında gelen vatandaşları tek tek kabul eden Başkan Durbay, kendisine iletilen tebrikleri memnuniyetle kabul etti. Ayrıca, vatandaşların beklenti ve önerilerini de dikkatle dinleyen Başkan Durbay, yerel yönetim hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması için vatandaşlarla işbirliği içinde olacağını vurguladı. Başkan Durbay, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın destek ve güveniyle göreve başladık. Halkımızın beklenti ve taleplerini dikkate alarak, ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışacağız. Burada olmaları, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Halkımızla sürekli diyalog halinde olacağız ve onların sesine kulak vereceğiz" dedi.

Başkan Durbay'ın bu yaklaşımı, ilçe sakinleri tarafından olumlu karşılandı. - MANİSA