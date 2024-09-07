Kaymakam Kara, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Kaymakam Kara, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kaymakam Kara, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam Mustafa İlker Kara, kent merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinliyor ve çözüm üretiyor.

07.09.2024 12:03
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Manisa'nın Selendi ilçesinde gerek kent merkezi gerekse kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Mustafa İlker Kara, mahallelinin sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm üretiyor.

Manisa'nın Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Hem kent merkezi hem de kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla buluşan Kaymakam Kara, mahallelinin sorunlarını yerinde dinliyor. Tepeeynihan Mahallesini ziyaret eden Kaymakam Kara, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan yatırımlar hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunan Kaymakam Kara, vatandaşların sorunlarını dinleyerek not aldı.

Kaymakam Kara, yapılan hizmetlere bir aksaklık yaşanması durumunda çözüm üretilmesi için ilgili amirlere talimat verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Kara, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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